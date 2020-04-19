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Aktüel

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp denize giren 4 kişi tutuksuz yargılanacak

2020-04-19 19:12:18 -
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp denize giren 4 kişi tutuksuz yargılanacak

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde, dün sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip denize girdikleri anları sosyal medyadan paylaştıktan sonra gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararına uymayan ve Kumsaz Mahallesi'nde denize girerek o anları da sosyal medyadan paylaştıkları iddiasıyla gözaltına alınan S.Y, M.A, E.S. ve S.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Dün sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişinin Kumsaz Mahallesi'nde denize girdiğini, o anları da sosyal medyadan paylaştıklarını tespit eden Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki kişilerin S.Y, M.A, E.S. ve S.Y. olduğunu belirlemiş ve söz konusu kişileri gözaltına almıştı. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye, 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanmıştı.

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