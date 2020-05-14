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Aktüel

Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 11:46:29 -
Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Muhammed Yaşar ve arkadaşı K.A, Duaçınarı Mahallesi 1. Yeşim Sokak'ta aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan M.F.S. ile karşılaştı.

Taraflar arasında başlayan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda Muhammed Yaşar tabancayla göğsünden, K.A. kasığından ve M.F.S. ise kolundan yaralandı.

Kendi imkanlarıyla olay yeri yakınındaki bir özel hastaneye giden K.A. ve M.F.S. burada tedavi altına alındı.

Muhammed Yaşar ise 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaşar, hastanede yaşamını yitirdi.

K.A. ve M.F.S'nin hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.


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