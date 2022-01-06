  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'da silahlı kavga!
Aktüel

Bursa'da silahlı kavga!

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 20:37:00 -
Bursa'da silahlı kavga!

Bursa-Nilüfer'deki silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesinden dolayı husumet bulunan Oktay D. (54) ile Yusuf G. (38) telefonda tartıştı.

Konuyu konuşmak için Hasanağa Barajı yakınında buluşan Oktay D. ile Yusuf G, aralarındaki tartışmanın büyümesi üzerine yanlarındaki tabancalarla birbirlerine ateş etti.

Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kolundan ve karnından yaralanan Oktay D'yi Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne, başından yaralanan Yusuf G'yi de Bursa Şehir Hastanesine götürdü.

Yusuf D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tedavisi tamamlanan Oktay D. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri de araçta ve çevrede incelemelerde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay