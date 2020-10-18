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Aktüel Bursa'da silah gösterdikleri otobüs şoförünü darbeden 2 şüpheli yakalandı
Aktüel

Bursa'da silah gösterdikleri otobüs şoförünü darbeden 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 23:24:43 -
Bursa'da silah gösterdikleri otobüs şoförünü darbeden 2 şüpheli yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'da halk otobüsü şoförüne silah gösterip darbettikleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Selman Farisi Caddesi'nde, halk otobüsü şoförünün iki kişi tarafından tabanca tehdidiyle darbedilmesi olayıyla ilgili yapılan araştırmalar ve civardaki iş yeri güvenlik kamerası görüntülerinin incelemesi sonucu şüphelilere ulaşıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden R.K verdiği ifadede, görüntülerdeki şahsın kendisinin olduğunu, olay esnasında otobüsün otomobiline arkadan hafif çarpması sonucu otobüs şoförüyle tartıştıklarını, yanındaki arkadaşı A.A'nın da müdahil olduğunu söyledi.

Şüpheli R.K, olayda kullandığı kurusıkı tabancayı da ekiplere teslim ederken, arkadaşı A.A. da yakaladı.

Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri sürüyor.


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