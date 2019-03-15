0553 313 94 23

Bursa'da sahaya at girdi

Bursa'da, ilköğretim okulları arası futbol turnuvasında maç yapan öğrencilerin arasına at daldı. Atı gören öğrenciler, korku dolu anlar yaşadı.

15 Mart 2019 Cuma 10:00
Bursa'da sahaya at girdi

Bursa'da ilköğretim okulları arasında yapılan futbol turnuvası sırasında, sahaya at girdi. Sahada koşan atın üzerlerine doğru geldiğini gören öğrenciler panikle kaçıştı.

Yoğun çabadan sonra çıkarıldı

Saha görevlileri, başıboş atı yakalamak için uzun süre çaba sarf etti. Turnuva, atın saha dışına çıkarılmasıyla kaldığı yerden devam etti

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:00
  1. Bursa
  2. bursa
  3. at
  4. futbol
  5. maç
  6. saha
  7. turnuva

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Memduh Büyükkılıç, Haber Global kanalının canlı yayın konuğu
    1. Başkan Memduh Büyükkılıç, Haber Global..
    2. Malazgirt Devlet Hastanesi..
    3. Rektörden öğrenci evine sürpriz ziyaret
    4. Yeni Zelanda'daki 2 camiye terör..
    5. Bu köyde 4 aydır internet ve telefon..
    6. Fenerbahçe'den flaş Ersun Yanal..
    7. Kocasinan Akademi geleceğin bilim..
    8. Kadınlar Şahin’in projelerini ayakta..
    9. BEÜ BESEM faaliyetlerine devam ediyor
    10. Gebelikte sık görülen sorunlara dikkat
    11. Maher Zain İstanbul'da ne zaman..
    12. Coşkun Güven: “ Yenice sosyal..
    13. Afyon lokumu Pekin’de satılacak
    14. Cami saldırısına Erdoğan'dan ilk tepki!
    15. Bursa'da sahaya at girdi
    16. Dumlupınar’da evde yaşlı bakım hizmeti..
    17. BEÜ’de ‘Mehmet Akif ve İstiklal Marşı’..
    18. Mehmet Samsar Rusya’daki Müslümanların..
    19. Kütahya’da trafik kazasında yaralanan..
    20. Magic'ten önemli galibiyet
    21. FETÖ’nün TSK yapılanması hakim..
    22. Yeni Zelanda Christchurch nerede?
    23. Beşiktaş'ın konuğu Göztepe
    24. Hüküm giyen FETÖ'cü Eskişehir'de..
    25. Maher Zain kimdir nereli ve kaç yaşında?
    26. Memurlar korosundan muhteşem konser
    27. Kocasinan’ın tarımda dijital dönüşüm..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni..
    29. Saç ekiminde 4 aşamaya dikkat
    30. Artırılmış gerçeklik teknolojisi..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bakan Akar F-35'ler için tarih verdi
    Bakan Akar F-35'ler için tarih verdi
    Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!
    Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Canının derdine düşmeyi bıraktı bakın neyi sordu!
    Canının derdine düşmeyi bıraktı bakın neyi sordu!
    Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması: Beklediğimize değecek
    Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması: Beklediğimize değecek