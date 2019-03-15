Bursa'da sahaya at girdi Bursa'da, ilköğretim okulları arası futbol turnuvasında maç yapan öğrencilerin arasına at daldı. Atı gören öğrenciler, korku dolu anlar yaşadı.

Bursa'da ilköğretim okulları arasında yapılan futbol turnuvası sırasında, sahaya at girdi. Sahada koşan atın üzerlerine doğru geldiğini gören öğrenciler panikle kaçıştı. Yoğun çabadan sonra çıkarıldı Saha görevlileri, başıboş atı yakalamak için uzun süre çaba sarf etti. Turnuva, atın saha dışına çıkarılmasıyla kaldığı yerden devam etti

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