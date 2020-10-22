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Aktüel Bursa'da sağlık çalışanları toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanacak
Aktüel

Bursa'da sağlık çalışanları toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanacak

Yeniakit Publisher
2020-10-22 19:24:42 -
Bursa'da sağlık çalışanları toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanacak

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanması için karar aldıklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aktaş, belediyenin Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda alınan kararın yarından itibaren geçerli olacağını belirtti. Aktaş, şunları kaydetti:

"Bugün, grup toplantımızın ardından Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantımızı gerçekleştirdik. Meclisimizde aldığımız kararla, pandemi sürecinde büyük kahramanlıklar gösteren sağlık çalışanlarımız, yarından itibaren toplu ulaşım hizmetimizden ücretsiz yararlanacak. Hayırlı olsun. "

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