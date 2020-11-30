Bursa’da PKK'nın "cezaevi talimat trafiği"ni yönettiği iddia edilen avukatlar soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa’da, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "zindan yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen, aralarında 3 avukatın da bulunduğu 11 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı verilen 24 şüpheliden, cezaevinde olmayan ve yakalanan 11 kişiden 8'i ile soruşturmanın genişletilmesi sonucu haklarında gözaltı kararı verilen avukatlardan C.K. ve M.D.B. adliyeye sevk edildi.

Firari durumdaki avukat İ.K'nin de adliyeye gelerek savcılığa ifade verdiği öğrenildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 11 şüpheliden biri terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklandı, Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından C.K. ve 2 avukatın da aralarında bulunduğu 10 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari durumdaki diğer şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

- Olay

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "zindan yapılanması"na yönelik 12'si cezaevinde 24 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 20 Kasım'da şüphelilere yönelik Bursa, İstanbul, Siirt, Elazığ ve Yalova'da operasyon düzenlenmiş, şüphelilerden 11'i yakalanmıştı.

Zanlılardan rahatsızlığı bulunan 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar hızlandırılmıştı.

Şüphelilerden birinin ifadesinde, 27 Kasım 2018-26 Mayıs 2019 tarihlerinde cezaevlerinde terör örgütü PKK/KCK'nın açlık grevi talimatlarını, sözde "dış koordinasyon yapılanması"nda yer aldığı iddia edilen ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından biri olan C.K. ile avukatlar İ.K. ve M.D.B'nin aktardığını beyan etmesi üzerine avukatlar hakkında da gözaltı kararı verilmiş, C.K. ve M.D.B. yakalanmıştı.