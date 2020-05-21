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Bursa’da park ve bahçeler normalleşme sürecine hazır

Osmangazi Belediyesi, korona virüs salgının azalmasıyla birlikte normalleşme sürecinin başladığı bu dönemde ilçedeki park ve bahçelerde kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 15:08:55 -
Bursa’da park ve bahçeler normalleşme sürecine hazır

Osmangazi Belediyesi, korona virüs salgının azalmasıyla birlikte normalleşme sürecinin başladığı bu dönemde ilçedeki park ve bahçelerde kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi.


Osmangazi Belediyesi, korona virüs önlemleri çerçevesinde alınan normalleşme kararlarına uygun olarak ilçedeki park ve bahçeleri halkın kullanımına hazırlamak için çalışma başlattı. Belediye ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında park ve bahçelerde çim kesme, tırpan, budama, çapalama, bitki ilaçlaması, bank bakımı ve değişimi gerçekleştiriliyor. Ayrıca parklarda bulunan kondisyon aletleri de elden geçirilerek eksikleri gideriliyor. Belediye ekipleri, son 9 günde 40 mahallede toplam 200 çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, ilçenin farklı noktalarındaki çalışmalarını tamamlayana kadar sürdürecek.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı gece gündüz çalıştıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlarımız parklarda ve yeşil alanlarda vakit geçirmek isteyeceklerdir. Bu noktaları korona virüse karşı detaylı şekilde dezenfekte ediyor, bakım ve onarımlarını yapıyoruz. Büyüklerimiz ve çocuklarımızın evlerde sıkıldığını biliyorum, fakat biraz daha sabırlı davransınlar. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Salgın sona erdiğinde ve yasaklar son bulduğunda tertemiz parklarımızda güzel günlerin keyfini çıkaracağız” dedi.

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