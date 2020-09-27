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Aktüel Bursa'da otomobilin çarptığı motosikletli yaşlı çift ağır yaralandı
Aktüel

Bursa'da otomobilin çarptığı motosikletli yaşlı çift ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 22:32:37 -
Bursa'da otomobilin çarptığı motosikletli yaşlı çift ağır yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile eşi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Yalova kara yolunda seyreden Burak Y. (28) idaresindeki 16 AHZ 235 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Fehmi Kaymak (78) idaresindeki 16 ABD 980 plakalı motosiklete, Orhangazi Terminali karşısında arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Mevlüde Kaymak (70), otomobilin ön camına çarptıktan sonra yere savruldu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Ağır yaralanan yaşlı çift, olay yerine gelen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, burada yapılan müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

Otomobil sürücüsü Burak Y. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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