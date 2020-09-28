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Aktüel Bursa'da otomobil temizlik işçisine çarptı
Aktüel

Bursa'da otomobil temizlik işçisine çarptı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 01:59:07 -
Bursa'da otomobil temizlik işçisine çarptı

BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobilin çarptığı temizlik işçisi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Caddesi'ndeki çöp konteynerlerini temizleyen Belediyenin temizlik işçisi Metin Göbel'e, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 AHT 128 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Göbel, otomobil ile çöp konteyneri arasında sıkıştı.

Ağır yaralanan Göbel, ilk müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göbel'in vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.


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