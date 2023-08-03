  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bursa'da otomobil servis midibüsü ile çarpıştı: 5 yaralı
Gündem

Bursa'da otomobil servis midibüsü ile çarpıştı: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-08-03 19:41:00 -
Bursa'da otomobil servis midibüsü ile çarpıştı: 5 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile servis midibüsünün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi.

Bursa'dan İnegöl'e seyir eden Vural S. yönetimindeki 26 VU 874 plakalı otomobil, önünde giden Çetin K. yönetimindeki 16 ACV 234 plakalı servis midibüsüne arkadan çarptı.

Kazada servis aracındaki işçiler Saime Y., Fatma Ç., Hicran A., Tülay K. ve Yasemin E. yaralandı. Yaralılar özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23