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Bursa’da motorlu testereyle onlarca kişiyi tıraş etti

İlginç sünnet düğünü geleneği izleyenleri hayretler içinde bıraktı.

11 Eylül 2018 Salı 09:33
Bursa’da motorlu testereyle onlarca kişiyi tıraş etti

Keles ilçesine bağlı Delice köyünde sünnet düğünleri görenleri şaşırtıyor. Sünnet çocuğunun babası sağdıçlarını eşeğin üstünde motorlu testereyle tıraş ediyor. Eşeğin üstünde meydana giren baba, tek sıra halinde yüzleri köpüklenmiş sağdıçlarını motorlu testereyle tıraş ediyor. Sağdıçların da bu tıraştan büyük keyif aldıkları gözleniyor.

 Delice köyünde çocukları Samet Kızıl ve Yusuf Kızıl’a ortak sünnet töreni yapan Aziz Kızıl ve Hasan Kızıl, yıllardır köylerinde gerçekleşen ilginç adeti de yerine getirdi. Önceden zinciri çıkartılmış motorlu testereyle meydana giren Aziz Kızıl, sağdıçlarını tek tek tıraş etti. Tıraş edilen sağdıçlar ise hiç seslerini çıkartmadan kendilerini eşeğin üstündeki berbere emanet etti.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 09:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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