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Aktüel Bursa'da minibüs şoförü ve bekçinin darbedilmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi
Aktüel

Bursa'da minibüs şoförü ve bekçinin darbedilmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-08-18 12:22:43 -
Bursa'da minibüs şoförü ve bekçinin darbedilmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi

BURSA (AA) - Bursa'da bir özel halk minibüsünde şoför ve mahalle bekçisini darbettikten sonra gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta Ahmet Ünal yönetimindeki 16 M 10012 plakalı şehir içi özel halk minibüsünün önü, Acemler mevkisine seyir halindeyken 16 JBV 79 plakalı otomobilin sürücüsü tarafından kesildi.

Araçtan inen iki zanlıdan biri, Ünal'ın duraktaki yolcu almak için açtığı kapıdan minibüse bindi. Diğer şüpheli ise minibüsün önüne geçerek Ünal'a hakaret ve tehditte bulundu.

Birkaç durak önce minibüse binmek için beklemesine rağmen kendisini almadan yola devam ettiğini ileri süren kişi ile arkadaşı, minibüs şoförünü darbetti.

Bu sırada, yolcu olarak araçta bulunan mahalle bekçisi, 2 şüpheliyi sakinleştirmeye çalıştı.

Zanlılar, kimlik göstermesine rağmen bekçiyi de darbettiği sırada diğer yolcuların araya girmesiyle minibüsten indi.

Şüphelileri biber gazı sıkarak uzaklaştıran şoför Ahmet Ünal, yoluna devam etti.

Darbedilen şoför ile bekçinin şikayeti üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan saldırganlar, işlemlerinin ardından salıverildi.

Olay, minibüsün içindeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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