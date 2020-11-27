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Aktüel Bursa'da marketten hırsızlık yapan 4 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Bursa'da marketten hırsızlık yapan 4 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 22:11:54 -
Bursa'da marketten hırsızlık yapan 4 şüpheli gözaltına alındı

BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde marketten hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Görükle Dumlupınar Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde bir marketten, dizüstü bilgisayar, çelik kasadaki 5 bin lira, akü bataryası, 251 paket çikolata, 46 çakmak ve hoparlör çalındı.

Market müdürü F.A'nın ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, çok sayıda suç kaydı bulunan zanlılar İ.F. (30), M.K. (32), C.E. (37) ve H.K'yi (32) Delta Sokak'taki bir evde yakaladı.

Evde, iş yerinden çalındığı belirlenen 3 bin 282 lira ve diğer malzemeler bulundu. Malzemeler F.A'ya teslim edildi.

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