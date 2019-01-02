Bursa'da 'Lütfen' uygulaması!

Bursa'nın İnegöl Belediyesi, yerlere atılan çöplere dikkat çekmek için ilçenin muhtelif noktalarına üzerlerinde çöplerin asılı olduğu “Lütfen” tabelaları dikti.

Temiz şehir İnegöl hedefine ulaşmak maksadıyla farklı çalışmalar gerçekleştiren İnegöl Belediyesi, yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. İlçenin en işlek bölgeleri olan 4 ayrı noktaya “Lütfen” tabelaları dikildi. Aslolanın temizlemek değil kirletmemek olduğuna işaret edilen tabelalara çöpler asıldı.

"Müslüman kirletmez"

Belediye Başkanı Alper Taban, Saat Kulesi yanında bulunan Lütfen tabelası önünde açıklamalarda bulundu. Temizlik hususunda çeşitli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Alper Taban, “Temizlik şuurunu arttırmak, temiz toplum ve temiz çevre, temiz İnegöl hedefine varabilmek için el birliği ile çalışıyoruz. Gelen fikirler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de çok basit bir mantıkla, ‘Lütfen’ tabelasıyla, sonuna da ünlem işareti koyup düşündürerek görmüş olduğunuz çalışmayı hazırladık. Yiyip içtiğimiz maddelerin atıkları, çekirdek kabukları, sigara izmaritleri ve diğer pek çok atıkları gündelik hayat içerisinde sokaklarda görebiliyoruz. Biz bu kirlenmeyi kendi elimizde gerçekleştiriyoruz. Bunun farkına varmamız gerektiğini düşünüyorum. Bizler Müslüman insanlarız, Müslüman bir toplumuz. Dolayısıyla bir Müslüman kirletmez. Ancak farkında olmadan kirlettiğimizi düşünüyorum. Farkına varan bir Müslüman daha şuurlu hareket edecektir” dedi.