Bursa'da leylek göçü 10 köyü elektriksiz bıraktı

İznik'te leyleklerin toplu göçü Drazali, Çiçekli, Dereköy, Karatekin, Yenişerefiye, Şerefiye, Çampınar, Çamoluk, Hocaköy ve Çamdibi köylerini elektriksiz bıraktı.

Sonbahar yaklaşırken, daha sıcak bölgelere sürüler halinde göç eden leylekler, yüksek gerilim hatlarına zarar vererek elektrik kesintisine neden oldu.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'den (UEDAŞ) ekipler, leyleklerin yüksek gerilim hattı tellerinin üzerine tünemesi sonucu meydana gelen elektrik kesintisine anında müdahale ediyor. Adeta leylek nöbeti tutan ekipler, köylüleri elektriksiz bırakmamak için büyük çaba sarf ediyor.

Kaynak: İHA