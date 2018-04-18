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Bursa'da kritik gün belli oldu

Süper Lig'de zorlu dönemlerden geçen Bursaspor'da seçimli genel kurul toplantısı 19-20 Mayıs, çoğunluk sağlanmaması halinde 26-27 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

18 Nisan 2018 Çarşamba 19:37
Bursa'da kritik gün belli oldu

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Genel kurulun ilk toplantısı 19-20 Mayıs 2018 tarihlerinde ( 19 Mayıs ilk oturum saat 13.00/20 Mayıs ikinci oturum saat 12.00-17.00 arasında) Büyükşehir Belediye Stadı`nda gerçekleştirilecektir.

19 Mayıs 2018 tarihindeki ilk oturumda çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde aynı yerde yapılacak olup, 26 Mayıs 2018 tarihindeki ilk oturum saat 21.30`da başlayacak, 27 Mayıs 2018 tarihindeki ikinci oturum ve oy verme işlemi 12.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Kongre gündemine ilişkin açıklama resmi sitemizde ve gazetelerde ilanen duyurulacaktır.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 19:37
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