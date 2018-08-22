Bursa'da korkunç kaza: 7 aylık hamile eşi bebeğiyle öldü, kendisi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı, 7 aylık hamile eşi ise karnındaki bebeğiyle hayatını kaybetti.22 Ağustos 2018 Çarşamba 17:54
Samet Yılmaz yönetimindeki 16 JEG 11 plakalı otomobil, Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi Kozluca yolunda tarlaya devrildi.
7 AYLIK HAMİLE EŞİ İLE BEBEĞİ ÖLDÜ
Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü ile 7 aylık hamile eşi 23 yaşındaki Gülay Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gülay Yılmaz ile karnındaki bebeği, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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