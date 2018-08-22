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Bursa'da korkunç kaza: 7 aylık hamile eşi bebeğiyle öldü, kendisi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı, 7 aylık hamile eşi ise karnındaki bebeğiyle hayatını kaybetti.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 17:54
Bursa'da korkunç kaza: 7 aylık hamile eşi bebeğiyle öldü, kendisi yaralandı

Samet Yılmaz  yönetimindeki 16 JEG 11 plakalı otomobil, Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi Kozluca yolunda tarlaya devrildi. 

7 AYLIK HAMİLE EŞİ İLE BEBEĞİ ÖLDÜ

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü ile 7 aylık hamile eşi 23 yaşındaki Gülay Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

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112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gülay Yılmaz ile karnındaki bebeği, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 17:54
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