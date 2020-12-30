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Aktüel Bursa'da köprü altında erkek cesedi bulundu
Aktüel

Bursa'da köprü altında erkek cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-30 12:29:31 -
Bursa'da köprü altında erkek cesedi bulundu

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir köprünün altında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, 11 Eylül Bulvarı Samanlı Kavşağı'ndaki köprünün altında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan 65 yaşlarındaki adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı.

Köprüden düşmüş olabileceği değerlendirilen kişinin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.


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