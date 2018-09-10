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Bursa'da kendini uyardı diye pompalıyla ateş etti

İ.B. adlı kişi kavga sırasında kendilerini ayırmak için bağıranlara ateş açtı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 20:37
Bursa'da kendini uyardı diye pompalıyla ateş etti

İnegöl ilçesinde kavga ederken yoldan geçen otomobilden kendisini uyaranlara pompalı tüfekle ateş eden İ.B. (33) ile kavga ettiği E.G. (29) gözaltına alndı.

İnegöl Devlet Hastanesi arkasındaki sokakta, İ.B. ile E.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İ.B. pompalı tüfeği çıkarırken, E.G. de üzerindeki bıçağı çekti. O sırada sokaktan geçen sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobilin içindekiler, kavga eden iki gence uyarıda bulundu. İ.B. de bu uyarı karşısında öfkelenerek pompalı tüfeği araca yönelterek ateşledi. Saçmaların isabet ettiği araçtakiler, olay yerinden hızla uzaklaştı.

Ateş sırasında olay yerine gelen emniyet ekipleri, kavga eden iki kişiyi gözaltına aldı. Pompalı tüfekle bıçağa da el konuldu. Kavga sırasında başına pompalı tüfeğin kabzası isabet eden E. G. hastanedeki tedavisinin ardından karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 20:37
  1. pompalı tüfek
  2. kavga
  3. Bursa
  4. İnegöl

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