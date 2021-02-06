Bursa'da kaza! Yaralılar var
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, hafif ticari aracın karşı yönden gelen otomobille çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Ali A. yönetimindeki 16 E 6229 plakalı hafif ticari araç, Göktepe mevkisinde Şaban B. yönetimindeki 26 RE 883 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ve otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kısmen trafiğe kapanan Orhaneli-Bursa kara yolu, araçların çekici tarafından kaldırılmasıyla tekrar açıldı.