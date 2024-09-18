  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayraktar AKINCI’dan TOLUN IIR ile tam isabet

Bayraktar TB2 SİHA'ların nerede oldukları merak ediliyordu! Ukrayna istihbaratı açıkladı

Beter olun! Borçlarını ödemek için kumar şirketleri anlaştı söylentileriyle çalkalandı…

AK Partili isimden açıklama geldi: İsrail bir hukuk devleti değil, bir terör devleti

Irak'tan flaş Lübnan açıklaması! Dünya çalkalandı

Terör devleti İsrail Lübnan’da Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazlarını bomba gibi patlattı!

Faturası ağır oldu! Fed konusunda tarihi ayrışma

İş yükü son buluyor! Teknoloji şirketi CrowdStrike siber güvenlik finansmanı için yan kuruluş başlatıyor

Patlayan çağrı cihazları Türkiye’de de satılıyor!

Futbolda neler oluyor? Süper Lig'den 10 takım PFDK'ya sevk edildi
Yerel Bursa’da kaybolan kadın için ekipler harekete geçti
Yerel

Bursa’da kaybolan kadın için ekipler harekete geçti

Yeniakit Publisher
2024-09-18 02:40:00 -
Bursa’da kaybolan kadın için ekipler harekete geçti

Bursa’nın Gemlik ilçesindeki evinden çıktıktan sonra, akşam saatlerinde gelmeyen kadının yakınları durumu jandarmaya bildirdi. 3 saat sonra gelen ihbar sonrası Genç Ali köyünde AFAD, jandarma ve ANDA ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

Bursa’nın Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi’ndeki evinden çıkıp gece geç saatlere kadar gelmeyen 74 yaşındaki Adliye Karakafa’nın yakınları kendi imkanlarıyla yaşlı kadına ulaşmaya çalıştı. Fakat kendisine bir türlü ulaşamayan yakınları durumu 3 saat sonra jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine jandarma ekipleri yaşlı kadının evinden yaklaşık 10 kilometre ileride bulunan Genç Ali köyü mevkiinde arama-kurtarma çalışmasına başladı. Saatler geçen arama sonrası yaşlı kadına ulaşamayan ekipler, arama kurtarma çalışmalarına ara verirken, bölgeye AFAD ve ANDA ekipleri de sevk edildi.

Jandarmadan 15 milyon TL'lik dev operasyon! 3 bin yıllık eserleri satmaya çalışan şüpheliler yakalandı
Jandarmadan 15 milyon TL'lik dev operasyon! 3 bin yıllık eserleri satmaya çalışan şüpheliler yakalandı

Gündem

Jandarmadan 15 milyon TL'lik dev operasyon! 3 bin yıllık eserleri satmaya çalışan şüpheliler yakalandı

Jandarmayı yanıltma planı! Narin'in yengesinin ifadesi sonrası ortaya çıktı
Jandarmayı yanıltma planı! Narin'in yengesinin ifadesi sonrası ortaya çıktı

Yerel

Jandarmayı yanıltma planı! Narin'in yengesinin ifadesi sonrası ortaya çıktı

Jandarma okulunu vurdular! Bayraktar TB2 SİHA'lar acil koduyla peş peşe havalandı
Jandarma okulunu vurdular! Bayraktar TB2 SİHA'lar acil koduyla peş peşe havalandı

Dünya

Jandarma okulunu vurdular! Bayraktar TB2 SİHA'lar acil koduyla peş peşe havalandı

8 yaşındaki Narin Güran cinayeti: Soruşturmayı jandarma yürütüyor! Katilin kim olduğu merak ediliyordu!
8 yaşındaki Narin Güran cinayeti: Soruşturmayı jandarma yürütüyor! Katilin kim olduğu merak ediliyordu!

Gündem

8 yaşındaki Narin Güran cinayeti: Soruşturmayı jandarma yürütüyor! Katilin kim olduğu merak ediliyordu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23