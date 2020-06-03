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Bursa'da kargo yüklü TIR devrildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, devrilen kargo yüklü TIR İstanbul-Bursa kara yolu Karsak mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 05:40:00 -
Bursa'da kargo yüklü TIR devrildi

Musa Erdoğan (49) yönetimindeki 45 TA 682 plakalı tır, İstanbul-Bursa kara yolu Karsak mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada hafif yaralanan Erdoğan, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tırda yüklü kargoların yola saçılmasıyla yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, ekiplerinin çalışmasının ardından tekrar açıldı. Kazanın, sürücünün direksiyon başında rahatsızlanması sonucu meydana geldiği belirtildi.

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