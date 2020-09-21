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Aktüel Bursa'da kardeşini öldüren kadın tutuklandı
Aktüel

Bursa'da kardeşini öldüren kadın tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 14:35:07 -
Bursa'da kardeşini öldüren kadın tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde kardeşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Hasan Ali Y'nin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan Gülderen Y. (48), işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Katil zanlısı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Gülderen Y. ifadesinde, babası Nazım Y'yi (75) alarak araçla annesi Fatma Y'nin (70) yanına gittiğinde, uzaklaştırma kararı bulunan kardeşi Hasan Ali Y'nin kendilerine taşlarla saldırdığını, bunun üzerine eve girdiklerini anlattı.

Kapıyı kilitleyip yukarı çıktıklarını belirten Gülderen Y, babasına ait ruhsatlı tüfeği alıp balkona çıktığını, taş atmaya devam edip eve zorla girmeye çalışan kardeşine doğru ateş ettiğini söyledi.

Ayrıca Gülderen Y, daha önce anne ve babasını darbettiğini öne sürdüğü kardeşinin, kendisini ölümle tehdit etmesine ilişkin olaydan bir gün önce mahkemeye çıktıkları bilgisini verdi.

İlçede, kırsal Cihatlı Mahallesi'nde 19 Eylül'de anne ve babasına ait eve zorla girmeye çalıştığı iddia edilen Hasan Ali Y. (39), ablası tarafından tüfekle vurularak yaralanmıştı. Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Ali Y. kurtarılamamış, katil zanlısı ablası ise gözaltına alınmıştı.

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