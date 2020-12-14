Bursa'da karantinası sona eren sağlıkçı baba kızıyla kucaklaştı

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından ev karantinasındayken 5 yaşındaki kızıyla diyaloğu sosyal medyada izleyenleri duygulandıran sağlık çalışanı baba, sürecin tamamlanmasıyla kızına sarılmanın mutluluğunu yaşadı.

İlçede filyasyon ekibinde görev yaparken Kovid-19'a yakalanan Bülent Durmuş'un, 5 yaşındaki kızı Ecem Loya Durmuş ile uzaktan yaptığı konuşmayı sosyal medyada yayınlamasının ardından video, kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Karantinanın tamamlanmasıyla kızına sarılıp hasret gideren Durmuş, AA muhabirine, bu süreçte aynı evde ailesinden ayrı yaşamanın zorluğunu çektiğini söyledi.

Bülent Durmuş, şöyle konuştu:

"Allah kimseye bunları yaşatmasın. Bu hastalıkla yaşamak çok sıkıntı. Bunun psikolojisi çok farklı. Allah hastanelerde yatanlara, bu hastalıkla mücadele eden herkese şifa versin. Gerçekten sıkıntılı bir süreç ama bunu üzerimizden atmak aslında çok kolay. Bilinçli, duyarlı olacağız. Bu dönemde biraz daha fedakar olacağız. Maskemizi takıp, sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. Türk halkı olarak arkadaşlığı, dostluğu, akrabalığı çok seven bir milletiz ama şu dönemi atlatana kadar en azından sevdiklerimizi kaybetmemek, onlardan ayrı kalmamak için biraz daha kurallara uyulması gerektiğini düşünüyorum. Umarım herkes buna daha dikkat eder, biz de sevdiklerimizden ayrı kalmayız."

Ecem Loya Durmuş da babasıyla kucaklaşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Baba ,hep bugünü bekliyordum. İnsanlardan maskelerini burunlarını kapatacak şekilde takmalarını istiyorum. Bu hastalık bir an önce bitsin." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta yayınlanan videoda Ecem Loya Durmuş, merdivendenbabasına, "Hatırladın mı bir akşam oyun oynadıktan sonra nasıl sarılıyorduk. Kucağında uyumak istiyorum. Baba keşke yanına gelebilseydim." diye seslenmişti. Baba Durmuş da "Yine sarılacağız bir tanem, 2 gün sonra sıkı sıkı sarılacağız." yanıtını vermişti.







