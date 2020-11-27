Bursa'da karantinadakilere "vitamin destek paketi"

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada bulunanların bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi amacıyla içerisinde turşu, limon, portakal, mandalina ve nar bulunan vitamin destek paketlerinin dağıtımına başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi, salgın vakalarının arttığı bugünlerde sosyal destek çalışmalarına hız verdi. Toplu taşıma araçları, hastaneler ve halkın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, evlerinde karantinada bulunanların bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye yardımcı olmak amacıyla C vitamini destek paketleri hazırladı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Dairesi Başkanlığının kontrolünde, TARIM AŞ ve BURFAŞ'ın da destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında Hikmet Şahin Kent Hali bu organizasyon için üs olarak belirlenirken, TARIM AŞ. personellerince C vitamini bakımından zengin turşu, limon, portakal, mandalina ve narlar özenle seçilip, bez poşetlere dolduruluyor. Hazırlanan C vitamini destek paketleri, talepte bulunan vatandaşların evlerine kadar götürülüyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, karantinadakilere yönelik başlattıkları uygulamayı meclis toplantısında kamuoyu ile paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi olarak mart ayından haziran başındaki normalleşme sürecine kadar sosyal desteklerle sürekli vatandaşların yanında olduklarını hatırlatan Aktaş, şunları kaydetti:

"Maalesef, ülke genelinde olduğu gibi Bursa'mızda da hastalığın tırmanışa geçtiğini görüyoruz. Sosyal mesafe, maske ve temizlik bu süreçte hastalıktan korunmak için ne kadar önemli ise hastalığa yakalandıktan sonraki süreçte bağışıklık sisteminin güçlü olması da o kadar önemli. Bu süreçte hasta vatandaşlarımızın C vitamini alması önemli. C vitamini kaynağı olan turşu ve meyvelerle ilgili paketlerimizi hazırladık. Alo 153, Beyaz Masa ve belediyemizin internet sitesinden online başvuran karantinadaki vatandaşlarımızın evlerine kadar bu paketleri ulaştırıyoruz. Ben bu hastalıktan kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, hastalıkla mücadele eden vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum."