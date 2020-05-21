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Bursa’da kamyonet tünelde sıkıştı

Bursa’da seyir halinde ilerleyen kasalı kamyonetin sürücü tünelin yüksekliğini hesaplayamayınca tünelin girişinde sıkıştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 15:08:43 -
Bursa’da kamyonet tünelde sıkıştı

Bursa’da seyir halinde ilerleyen kasalı kamyonetin sürücü tünelin yüksekliğini hesaplayamayınca tünelin girişinde sıkıştı.


Kaza, öğle saatlerinde Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesinde bulunan tünelin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tünelin yüksekliğini hesaplayamayan sürücü kamyonetiyle tünelin girişine sıkışıp kaldı. Şans eseri kaza sürücü burnu bile kanamadan kurtulmayı başardı.

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