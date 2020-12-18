  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'da kaçak hafriyat döken firmaya 88 bin lira ceza uygulandı
Aktüel

Bursa'da kaçak hafriyat döken firmaya 88 bin lira ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 18:55:11 -
Bursa'da kaçak hafriyat döken firmaya 88 bin lira ceza uygulandı

BURSA (AA) - Bursa'da kaçak hafriyat dökerek, çevreyi kirleten firmanın sahibine 88 bin 499 lira ceza yazıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, daha önce kaçak hafriyat dökümü yapılan bölgelerin kontrolü esnasında, Osmangazi ilçesi Nilüferköy Mahallesi'nde hafriyat kamyonlarının hareketliliğini fark etti.

Nilüferköy Mahallesi zeytinlik alan içinde takip ve kontrol yapan ekipler, hafriyat getirerek bölgeye döken 06 FA 7129 ve 16AFJ 328 plakalı kamyonları suçüstü yakaladı.

Kaçak döküm yapan firmanın sahibi M.S'ye Büyükşehir Belediyesi Çevre Denetleme Şubesi ekiplerince çevrenin kasten kirletilmesinden dolayı 88 bin 499 lira idari para cezası uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den bir yaptırım açıklaması daha! Pompeo'dan akıllara zarar çıkış
Dünya

ABD'den bir yaptırım açıklaması daha! Pompeo'dan akıllara zarar çıkış

ABD'den Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepkiler sürerken Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya yakın isimlerden Cale Brown'dan akıllara zara..
Türk SİHA'larını övüp yardım istedi
Dünya

Türk SİHA'larını övüp yardım istedi

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Türk SİHA'larının dünyanın en moderni olduğunu belirterek bunu Suriye'de, Libya'da ve en son Dağlık Kar..
Gürcü siyasi analist Tengiz Txilava: Türkiye bölgede büyüyor
Dünya

Gürcü siyasi analist Tengiz Txilava: Türkiye bölgede büyüyor

Gürcü siyasi analist Tengiz Txilava, Dağlık Karabağ'daki zafere ilişkin yaptığı değerlendirmede dikkat çeken ifadeler kullandı.
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay