Bursa'da jandarma helikopter destekli denetim yaptı
BURSA (AA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığınca havadan trafik, hafriyat dökümü alanları ve yasa dışı Hint keneviri ekimi denetimi yapıldı.
Aydın Jandarma Filo Komutanlığına ait helikopterle desteklenen ekipler, çalışma sahasında çeşitli kontrollerde bulundu. Trafik denetiminin yanı sıra hafriyat dökümü alanları ile yasa dışı Hint keneviri ekimi yapılabilecek sahalar üzerinde kontrol uçuşu gerçekleştirildi.
Denetimler sonunda kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere 9 bin 150 lira ceza uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi.