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Aktüel

Bursa'da jandarma denetiminden kaçan 3 kişi yakalandı

2020-04-24 14:48:08 -
Bursa'da jandarma denetiminden kaçan 3 kişi yakalandı

BURSA (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Bursa'da, jandarmanın denetiminden kaçan 3 kişi yakalandı.

Osmangazi ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde denetim yapan jandarma ekipleri, şüpheli bir otomobile "dur" ikazı yaptı.

Otomobili ekiplerin üzerine sürerek uygulama noktasından kaçan araçtaki 3 kişi, takibe alındı. Zanlılar, kovalamaca sırasında başka bir araca çarptı. Araçtan inen ve yaya olarak kaçmaya çalışan 3 kişi, dere yatağında jandarma tarafından yakalandı.

Ş.A, M.N. ve K.B'nin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada, bir kurusıkıdan bozma tabanca, bir tabanca, 12 tabanca fişeği, iki şarjör, iki bıçak, bir uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 13 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilere ayrıca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Karayolları Trafik Kanuna muhalefetten 11 bin 188 lira idari para cezası da uygulandı.


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