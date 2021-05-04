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Aktüel Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
Aktüel

Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde işçileri taşıyan servis aracı devrildi, 1 kişi öldü 20 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 10:36:00 -
Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre, Serbest Bölge girişinde İbrahim Saflar yönetimindeki 16 S 2837 plakalı servis aracı devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, servis aracındakilerden İlknur Tepeç Kaya'nın hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı tespit edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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