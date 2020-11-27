  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'da iki şüphelinin yakalandığı kovalamacada polise silah çeken zanlı kaçtı
Aktüel

Bursa'da iki şüphelinin yakalandığı kovalamacada polise silah çeken zanlı kaçtı

Yaşanan kovalamaca iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 14:45:11 -
Bursa'da iki şüphelinin yakalandığı kovalamacada polise silah çeken zanlı kaçtı

BURSA (AA) - Bursa'da "dur" ihtarına uymayan şüphelilerle polis arasında yaşanan kovalamaca sonucu 2 kişi yakalandı, polise silah doğrultan zanlı kaçtı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ovaakça Mahallesi'nde şüphelendikleri otomobile "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak kaçan araçtaki şüphelilerle polis arasında kovalamaca yaşandı. Polis ekipleri, uzun süren kovalamacanın ardından zanlıların bulunduğu otomobili durdurdu. Araçtaki 9 suçtan kaydı bulunan İ.K. ile M.A.A. gözaltına alındı.

Otomobilden inerek yaya olarak kaçan M.K. ise polis ekiplerine silah doğrulttu. Ekiplerin havaya uyarı ateşi açması sonucu ağaçlık alana giren M.K, elindeki tabancayı atarak kaçtı.

Zanlıların kullandığı sahte plakalı ve çalıntı olduğu belirlenen otomobilde yapılan aramada 980 gram sentetik uyuşturucu, bir ruhsatsız tabanca, toz esrar, 10 bin 200 lira ve hassas terazi ele geçirildi.

Kaçan şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Bu arada, yaya olarak kaçan zanlıyla polis arasında yaşanan kovalamaca iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan basını yazdı! 'Türkiye, Türkçe konuşacak 10 bin kişilik ordu kuruyor'
Dünya

Yunan basını yazdı! 'Türkiye, Türkçe konuşacak 10 bin kişilik ordu kuruyor'

Yunan medyası son dönemde Türkiye'nin Afrika'daki hamlelerini kaleme alıyor. Son olarak yapılan analizde, Türkiye'nin Somali ordusuna verdiğ..
Merkel ve Macron'dan Türkiye'ye karşı hain plan! Rapor ortaya çıktı
Dünya

Merkel ve Macron'dan Türkiye'ye karşı hain plan! Rapor ortaya çıktı

Güney Kıbrıs’ı, uluslararası anlaşmalara uymayan şekilde üyeliğe alan AB, şimdi de NATO için benzer hesaplar peşinde. Almanya ve Fransa, Gün..
Ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'ten yeni uyarı
Dünya

Ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'ten yeni uyarı

Ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, son yaptığı paylaşımda Akdeniz bölgesini işaret ederek tedirgin eden bir açıklama yaptı.
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay