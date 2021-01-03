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Aktüel Bursa'da hırsızlık şüphelisi cami avlusunun çatısında yakalandı
Aktüel

Bursa'da hırsızlık şüphelisi cami avlusunun çatısında yakalandı

Yeniakit Publisher
2021-01-03 12:25:10 -
Bursa'da hırsızlık şüphelisi cami avlusunun çatısında yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'da bir caminin avlusunu örten çatının üzerine çıkan hırsızlık şüphelisi, sepetli itfaiye aracıyla indirilerek gözaltına alındı.

Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Kuba Camisi şadırvanının üzerinde gezen kişiyi gören vatandaşlar, polise durumu bildirdi.

Bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yanına çıktıkları bu kişinin hırsızlıktan emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan K.İ. olduğunu belirledi.

Ekipler, zanlıyı indiremeyince itfaiyeden yardım istedi. Sepetli itfaiye aracıyla indirilen K.İ, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Şüphelinin yanındaki çantada, hırsızlık olaylarında kullanıldığı tahmin edilen demir makası, tornavida gibi malzemeler ile çalıntı olduğu düşünülen birçok eşya bulunduğu öğrenildi.

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