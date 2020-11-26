Bursa'da hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Mahmudiye Mahallesi'nde çaldıkları araçla bir nakliyat firmasına girerek, buradaki kasadan bir miktar para ve silahı çalan 3 kişi, bir büfeden de bozuk para ve sucuk çaldı.

İhbar üzerine inceleme başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 kişiyi çaldıkları sucukları yerken yakaladı.

Zanlıların üzerinde yapılan aramada, nakliyat firmasından çaldıkları silah ve bir miktar para ile büfeden çaldıkları bozuk paralar ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, tutuklandı.