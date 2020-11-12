Bursa'da halk otobüsüyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı
BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Hasan B. idaresindeki 16 U 9882 plakalı otomobil, Yeşil Bursa Caddesi ile Atay Caddesi kavşağında, Hüseyin K'nin kullandığı 16 M 06111 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı.
Halk otobüsünün çevredeki bir iş yerinin duvarına çarparak durabildiği kazada, otomobil sürücüsü Hasan B. ve eşi ile otobüsteki 5 yolcu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 7 kişiden Hasan B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.