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Aktüel Bursa'da halk otobüsüyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Aktüel

Bursa'da halk otobüsüyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 15:10:12 -
Bursa'da halk otobüsüyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Hasan B. idaresindeki 16 U 9882 plakalı otomobil, Yeşil Bursa Caddesi ile Atay Caddesi kavşağında, Hüseyin K'nin kullandığı 16 M 06111 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı.

Halk otobüsünün çevredeki bir iş yerinin duvarına çarparak durabildiği kazada, otomobil sürücüsü Hasan B. ve eşi ile otobüsteki 5 yolcu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 7 kişiden Hasan B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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