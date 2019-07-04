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Bursa’da gri pasaport skandalına soruşturma

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) tarafından ’Anadolu’dan Balkanlara Uluslararası Kültür Köprüsü’ gezisi için 37 kişiye çıkartılan ’Hizmet Pasaportu’ Bursa Valiliği tarafından gazeteci olmadıkları tespit edilmesiyle iptal edildi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:09
Bursa’da gri pasaport skandalına soruşturma

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) tarafından ’Anadolu’dan Balkanlara Uluslararası Kültür Köprüsü’ gezisi için 37 kişiye çıkartılan ’Hizmet Pasaportu’ Bursa Valiliği tarafından gazeteci olmadıkları tespit edilmesiyle iptal edildi.


ASGD Genel Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Vekili İbrahim Erdoğan tarafından 3-9 Temmuz tarihleri arasındaki Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya ve Kosova gezisinde pasaport sorunu ortaya çıktı. Üyeler, geçişlerinde vize sorunu yaşamamak için Bursa Valiliğinden Hizmet Pasaportu talebinde bulundu. Valilik, 39 gazeteci için vizesiz geçiş sağlayan Hizmet Pasaportu talebini uygun buldu.


Bursa Valisi Yakup Canbolat, Hizmet Pasaportu verilenler kişilerin gazeteci olmadığı bilgisi ihbar edilmesi üzerine harekete geçti ve soruşturma sonunda 39 kişiden sadece 2’sinin gazeteci olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine gazeteci olmayan 37 kişinin pasaportu iptal edildi.


Gazeteci olmayan kişilere ’Hizmet Pasaportu’ çıkartılmasıyla ilgili olarak idari soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:09
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