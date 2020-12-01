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Aktüel Bursa'da gazinin darbedilmesiyle ilgili davada 3 sanığa hapis cezası
Aktüel

Bursa'da gazinin darbedilmesiyle ilgili davada 3 sanığa hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-01 17:20:13 -
Bursa'da gazinin darbedilmesiyle ilgili davada 3 sanığa hapis cezası

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kafede ayağını sehpaya uzattığı gerekçesiyle gazi Ömür Karaman'ı darbettikleri gerekçesiyle yargılanan tutuksuz 3 sanığa 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Gemlik 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklardan Ümit T. ile tarafların avukatları katıldı.

Ümit T, önceki duruşmalarda yaptığı savunmayı yineleyerek beraat talebinde bulundu.

Kararı açıklayan mahkemenin hakimi, kasten yaralama suçunun "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi" nedeniyle sanıklar Ümit T, Süleyman Ş. ve Özcan Ş'yi 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

Ömür Karaman'ın avukatı Mustafa Kemal Çiçek, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, adaletin yerini bulduğu kanaatinde olduklarını söyledi.

Çiçek, "Sayın mahkeme, hapis cezasını hiçbir seçenek yaptırımına çevirmedi. İstinaf mahkemesinde ceza kesinleşirse sanıklar cezaevine girecek. Bu davanın memleketimiz için vücut bütünlüğünü kaybeden, yüzde 90'ın üzerinde özrü olan gazimize yapılan haksız fiilin neticesi olması bakımından da emsal teşkil edeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

- Olay

Irak'ın kuzeyinde 6 Mayıs 2000'de yaralanan ve 26 ameliyat sonrasında yeniden sağlığına kavuşan gazi Ömür Karaman, geçen yıl ağustosta Gemlik ilçesi Kumsaz sahilinde ayağını sehpaya uzattığı gerekçesiyle işletme sahibi ve çalışanlar tarafından darbedilmişti.

Gemlik Devlet Hastanesinde tedavisinin ardından taburcu edilen Karaman ve ailesinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Şüpheliler daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, kafeyi Gemlik Belediyesinden ihale usulüyle kiralayan işletmecinin sözleşmesi de feshedilmişti.

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