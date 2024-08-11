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Yaşam Bursa'da freni boşalan TIR, 3 araca çarptı
Yaşam

Bursa'da freni boşalan TIR, 3 araca çarptı

Yeniakit Publisher
2024-08-11 02:28:00 -
Bursa'da freni boşalan TIR, 3 araca çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün markete girmek için park ettiği sırada freni boşalan TIR, hareket ederek önce enerji nakil hattı betonu direğine, ardından park halindeki 2 otomobil ve 1 hafif ticari araca çarptı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında İnegöl- Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan, İnegöl'e seyir halinde olan Fatih U. (21), kullandığı 16 ASN 475 plakalı TIR'ı, yol kenarına park etti. İddiaya göre, el frenini çeken sürücü, araçtan inerek markete gittiği sırada freni boşalan TIR, yokuştan hareket etmeye başladı. Hızlanan TIR, önce yol kenarına bulunan enerji nakil hattı beton direğine çarpıp devirdikten sonra park halindeki 16 NS 931 plakalı otomobile, ardından 48 L 0352 plakalı hafif ticari araca, daha sonra 16 PT 770 plakalı otomobile çarparak durabildi. Marketten çıkan sürücü Fatih U. yaşanan olayı görünce şaşkınlık yaşarken, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. TIR, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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