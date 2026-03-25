Aktüel
Bursa'da fabrikada kimyasal kazanı temizleyen işçi hayatını kaybetti

Bursa'da fabrikada kimyasal kazanı temizleyen işçi hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasında, kimyasal kazanı temizlerken fenalaşan 2 işçiden 1'i hayatını kaybetti.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir orman ürünleri fabrikasında işçi olarak çalışan Süleyman Ç. (40) kimyasal kazanını temizlediği sırada fenalaştı.

Süleyman Ç, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu olaydan bir süre sonra aynı kazanı temizlemeye çalışan Mikail Aktaş'ın (36) da baygınlık geçirmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Aktaş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada Süleyman Ç'nin tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

