  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'da duvarını delerek girdikleri internet kafede oyun oynayan gençlere ceza
Aktüel

Bursa'da duvarını delerek girdikleri internet kafede oyun oynayan gençlere ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-27 22:28:37 -
Bursa'da duvarını delerek girdikleri internet kafede oyun oynayan gençlere ceza

BURSA (AA) - Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken internet kafeye yan dükkandaki duvarı delerek girip oyun oynayan kişilere ceza yazıldı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Duaçınarı Mahallesi Bedir Sokak'taki bir internet kafede çok sayıda kişinin oyun oynadığı yönünde ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler, kepenkleri kapalı olan internet kafeden sesler gelmesi üzerine iş yerindekilerden kapıyı açmasını istedi.

Polis ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık ısrarı üzerine kapıyı içeriden açan bir kişi, iş yerinde kimsenin olmadığını, kardeşleriyle sohbet ettiklerini söyledi. İnternet kafeye giren polis ekipleri, içeride yaptığı incelemelerde su dolabının arkasındaki duvarın delinerek yan dükkandan geçiş yapıldığını tespit etti.

Kahvehane olarak işletilen yan dükkana geçen polis ekipleri, burada perde arkasında saklanan gençleri yakaladı.

Polisin kimlik kontrolü yaptığı sırada masa altında saklanan bir kişi ise ekiplerin dikkati sonucu saklandığı yerden çıkarıldı. Gazetecilerin, "Masanın altında neden saklanıyordun?" diye sorduğu genç, "Ayakkabımı bağlıyordum" yanıtını verdi.

Ekipler, iş yeri sahibinin de aralarında bulunduğu 31 kişiye ilgili kanuna muhalefet suçundan 3 bin 150'şer lira ceza yazdı.

Bu arada, polis ekiplerinin iş yerine girmesi ve söz konusu kişileri yakalaması saniye saniye kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar alacaklar dikkat! '6,50 seviyesi...'
Ekonomi

Dolar alacaklar dikkat! '6,50 seviyesi...'

Ekonomi yazarı Zeynep Aktaş, bugün kaleme aldığı yazısında, "Ekonomik verilerde iyileşme olur, sıcak para girişi gerçekleşir, hukuk ve ekono..
Dilipak haklı çıktı! Kenevirden üretilen ürünler arasında yok yok
Gündem

Dilipak haklı çıktı! Kenevirden üretilen ürünler arasında yok yok

ABD'li Svn Space adlı bir firmanın kenevirden yapılan tekstil ve kozmetik ürünlerinin tanıtımını ve satışını yaparak dünyanın dikkatini çekm..
Mansur Yavaş çalışıyor (!) Milletin parası heykellere akıyor
Gündem

Mansur Yavaş çalışıyor (!) Milletin parası heykellere akıyor

Göreve geldiği günden bu yana heykel dikmekten başka gözle görülür bir icraatte bulunmayan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur ..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay