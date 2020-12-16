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Aktüel Bursa'da dere yatağına beton döken işletmeye para cezası
Aktüel

Bursa'da dere yatağına beton döken işletmeye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-16 12:22:33 -
Bursa'da dere yatağına beton döken işletmeye para cezası

BURSA (AA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde dere yatağına beton döktüğü öne sürülen işletmeye 265 bin 497 lira ceza verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kirazlıyayla Mahallesi yakınından geçen Sarıyer Deresi'nin kollarından birinin yatağına beton dökülerek kurutulduğu şikayeti üzerine bölgede denetim yapıldı.

Araştırmalar sonucu, gerekli tedbirleri almayan işletmeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, "Çevre Kanunu'na muhalefet" suçundan 265 bin 497 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, alanda oluşan tahribatın giderilmesi için şirkete tebligat yapıldığı öğrenildi.


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