Bursa'da deprem son dakika kaç şiddetinde son depremler 21 Ağustos 2019 Karacabey depremi Denizli depremi sonrası Ankara başta olmak üzere pek çok deprem meydana geldi. Son deprem ise Bursa Karacabey’de kaydedildi. Kandilli'den alınan bilgilere göre merkez üssü Karacabey olan 11:12’de 3.0, 11:17’de 2.3, 11:23’de 2.8 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi.

Denizli depremi sonrası Ankara başta olmak üzere pek çok yerde deprem meydana geldi. Son deprem ise Bursa Karacabey’de kaydedildi. Kandilli'den alınan bilgilere göre merkez üssü Karacabey olan 11:12’de 3.0, 11:17’de 2.3, 11:23’de 2.8 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi.

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