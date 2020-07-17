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Aktüel

Bursa'da darbedildikten sonra fenalaşan genç yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-07-17 00:47:59 -
Bursa'da darbedildikten sonra fenalaşan genç yaşamını yitirdi

BURSA (AA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde çıkan kavgada darbedildikten sonra fenalaşan genç, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde pazarcılık yapan M.S. (15) ile Suriye uyruklu H.A. (17) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S. tarafından darbedildikten sonra fenalaşan H.A. yere yığıldı. Vatandaşlar tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince, Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne götürülen H.A, buradaki ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

H.A, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan, şüpheli M.S. ile kardeşi M.S. Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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