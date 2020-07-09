  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bursa'da çıkan yangında 1 baraka, 2 ev ve 1 iş yeri yandı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 03:42:40 -
Bursa'da çıkan yangında 1 baraka, 2 ev ve 1 iş yeri yandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan yangında, 1 baraka, 2 ev ve 1 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

İsmail D'nin (80) Saadet Mahallesi'nde yalnız yaşadığı barakada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İçinde çok miktarda biriktirilmiş çöpün bulunduğu evdeki alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki 2 ev ile 1 hurdacı dükkanına sıçradı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mahalleli tarafından barakadan çıkarılan ve dumandan etkilenen İsmail D, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine götürüldü.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Yangında barakanın yanı sıra 2 ev ve 1 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangında, İsmail D. tarafından bakılan 4 köpeğin de telef olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı