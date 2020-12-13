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Aktüel Bursa'da çakarlı araç kullanan ve kendisini polis olarak tanıtan kişi gözaltına alındı
Aktüel

Bursa'da çakarlı araç kullanan ve kendisini polis olarak tanıtan kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-13 21:19:25 -
Bursa'da çakarlı araç kullanan ve kendisini polis olarak tanıtan kişi gözaltına alındı

BURSA (AA) - Bursa'da telsiz sesi yayını yapan çakar takılı hafif ticari araçla gezen ve kendisini polis olarak tanıtan kişi, polisin takibiyle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, ön camında polis logosunun yer aldığı "Polis Olay Yeri Gazetesi" yazılı kart bulunan 16 HD 517 plakalı hafif ticari araçla gezen bir kişinin kendisini polis olarak tanıttığı ve vatandaşlara kimlik sorduğu yönünde ihbar aldı.

Hoparlöründen telsiz sesi yayını da yapılan aracın bulunması için harekete geçen ekipler, aracı Osmangazi ilçesi Soğukkuyu Mahallesi'ndeki bir petrol istasyonunda durdurdu.

Aracın sürücüsü 18 yaşındaki B.T. gözaltına alındı.

Sürücüye çakarlı araç kullanmaktan 1228 lira, kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle de 3 bin 186 lira ceza kesilirken "muşta bulundurmak" ve "unvan gaspı" suçlarından da adli işlem başlatıldı. Araç sahibi olan B.T'nin babası T.T'ye de araçta çakar kullanıldığı için 1228 lira ceza uygulandı.

B.T'nin telsiz sesi duyulan çakarlı araçla gezerken çektiği videoyu sosyal medya hesaplarından da paylaştığı belirtildi.


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