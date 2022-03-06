Bursa’da burs desteği
Bursa’da bir ilki gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi kurduğu kooperatifle üniversite öğrencilerine aylık 500 TL burs vermeye başlıyor.
HASAN ÖZAN BURSA
Proje, önümüzdeki eğitim döneminde mesleki ve teknik lise eğitimi alacak öğrencileri de kapsayacak şekilde genişletilecek. Yeni eğitim dönemiyle birlikte yıllık bazda da burs desteği 8 ay sürecek ve ilk etapta projeden 3 bin öğrencinin yararlanması hedefleniyor. Burs desteği almak isteyen öğrenciler, başvurularını burs.bbbgenclikkulubu.com adresi üzerinden online yapacak.