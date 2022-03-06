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Aktüel Bursa’da burs desteği
Aktüel

Bursa’da burs desteği

Bursa’da bir ilki gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi kurduğu kooperatifle üniversite öğrencilerine aylık 500 TL burs vermeye başlıyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 19:55:00 -
Bursa’da burs desteği

HASAN ÖZAN  BURSA

Proje, önümüzdeki eğitim döneminde mesleki ve teknik lise eğitimi alacak öğrencileri de kapsayacak şekilde genişletilecek. Yeni eğitim dönemiyle birlikte yıllık bazda da burs desteği 8 ay sürecek ve ilk etapta projeden 3 bin öğrencinin yararlanması hedefleniyor. Burs desteği almak isteyen öğrenciler, başvurularını burs.bbbgenclikkulubu.com adresi üzerinden online yapacak.

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