THY- Euroleague
0553 313 94 23

Bursa'da bebeğin yemek borusuna kaçan 50 kuruş operasyonla çıkarıldı

Suriyeli Muhammed Osman isimli bebeğin yemek borusuna kaçan 50 kuruş, operasyonla çıkarıldı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 17:37
Bursa'da bebeğin yemek borusuna kaçan 50 kuruş operasyonla çıkarıldı

İnegöl'ün Kemalpaşa Mahallesi'nde oturan Habir (23) ve İbrahim Osman (20) çiftinin bebekleri Muhammed, odada bulduğu 50 kuruşu eline alıp ağzına attı. Metal para, bebeğin yemek borusuna kaçtı.

Bebeğin parayı yuttuğunu gören anne ve babası, Muhammed'i İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan incelemede, paranın yemek borusuna takıldığı belirlendi ve Muhammed'in ihtisas hastanesine sevkine karar verildi.

Bebek, özel ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Bölümü'ne sevk edildi.

Hastanede yapılan cerrahi operasyonla Muhammed Osman'ın yemek borusundaki metal para çıkarıldı. Bebek, bugün taburcu edildi.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 17:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nurdağı’nda orman yangını çıktı
    1. Nurdağı’nda orman yangını çıktı
    2. 4 soru 4 cevap
    3. Sızdırıldı! WhatsApp'a 2 yeni özellik..
    4. Malatya'da bomba yüklü araçla..
    5. Orkide dirençlidir, yeter ki bakmasını..
    6. Kocaeli'de kamyon alev aldı,..
    7. Yunanistan göçmenleri demir çubukla..
    8. Bursa'da bebeğin yemek borusuna kaçan..
    9. CHP'den Mansur Yavaş'a rozet yanıtı
    10. Af ne zaman çıkacak?
    11. Abdurrahim Albayrak: Vagner Love'u..
    12. Fransa'dan Amerika'ya sert cevap!
    13. Hamas'tan ABD'ye sert tepki!
    14. İsrail'den Avigdor Liberman..
    15. Terör örgütü PKK'ya yardımda bulunan 6..
    16. Katil İsrail askerleri Filistinli..
    17. Çocuğunuzda bu durumları fark..
    18. KYK burs ücretleri ne zaman ödenmeye..
    19. Kilis'te şoke eden görüntü! Asılı kaldı
    20. Müjdeyi Erdoğan vermişti! İşte ilk..
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
    Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş