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Bursa'da babasının kestiği ağacın altında kaldı

İnegöl ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Babasının kestiği ağacın altında kalan genç hastaneye kaldırıldı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 21:11
Bursa'da babasının kestiği ağacın altında kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, babasının kestiği kavağın üzerine devrilmesi sonucu altında kalarak, ağır yaralanan İlkay B. (19), hastanede tedaviye alındı.

Olay, ilçeye bağlı kırsal Sarıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İlkay B., babası Ahmet B. ile birlikte gittiği tarlada, kavak kesmeye başladı. Bir süre sonra İlkay B., çay demlemek için uzaklaşırken, babası Ahmet B. ise kesimi sürdürdü. Bu sırada kesilen kavak, çay demleyen İlkay B.'nin üzerine devrildi. Ağacın altında kalan İlkay B., ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından İlkay B.'yi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan İlkay B.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 21:11
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