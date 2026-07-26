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Spor Bursa'da Avrupa provası! Bursaspor Shakhtar ile golsüz berabere kaldı!
Spor

Bursa'da Avrupa provası! Bursaspor Shakhtar ile golsüz berabere kaldı!

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Bursa'da Avrupa provası! Bursaspor Shakhtar ile golsüz berabere kaldı!

Bursaspor, hazırlık maçında dünya devlerinden Shakhtar Donetsk ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Mustafa Er, skorun değil oynanan oyunun önemli olduğunu vurgulayarak tamamen lige odaklanacaklarını söyledi.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Shakhtar Donetsk ile 0-0 berabere kaldıkları hazırlık maçının ardından karşılaşmanın kendileri için önemli bir prova olduğunu belirterek, "Bugün bizim için önemli olan skor değil, oyunumuzdu. Bu maçı unutup artık lige odaklanacağız" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Shakhtar Donetsk ile golsüz sona eren hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın önemli bir hazırlık niteliği taşıdığını belirten Er, "Öncelikle Arda Hoca'ya ve Shakhtar Donetsk'e teşekkür ediyorum. Yoğun fikstürlerine rağmen Bursa'ya geldiler. Hem kulübümüz hem de Türk futbolu adına güzel bir organizasyon oldu. Karşımızda Avrupa'nın önemli ekiplerinden biri vardı. Ancak bu maçı sonuç üzerinden değerlendirmiyoruz. Skor ne olursa olsun bizim için önemli olan sahadaki oyun ve gelişimimizdi" ifadelerini kullandı.

Hazırlık sürecinin yoğun geçtiğini belirten Mustafa Er, takımın her geçen gün üzerine koyduğunu ifade ederek, "27 Haziran'dan bu yana yoğun çalışıyoruz. Oyuncularımız oyun anlayışımıza her geçen gün daha fazla adapte oluyor. Bu maç bizim için önemli bir tecrübeydi ancak artık tamamen lig hazırlıklarına odaklanacağız" dedi.

Mustafa Er, lig öncesi son hazırlık maçını büyük ihtimalle kendi oyuncuları arasında yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Karşılaşmanın ardından Bursasporlu futbolcular da mücadeleyi değerlendirdi.

Bursasporlu futbolcular ise, "Hazırlık maçıyla tekrardan bizleri 45 bin kişi karşılayan taraftarımıza teşekkür ederim, bizim için bu sezon kampındaki en ciddi sınavımızı verdik, oynamak istediğimiz oyundu rakip kim olursa olsun böyle oynamaya devam edeceğiz. İnşallah lige hazır vaziyette gireceğiz. Oynadığımız oyundan çok büyük keyif aldık, inanılmaz bir atmosferdi" açıklamasında bulundu.

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