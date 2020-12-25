Bursa'da arızalanan kamyonunu tamir ettiği sırada otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı
BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, arızılanan kamyonunu yol kenarında tamir etmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı.
Mehmet Üner (59), kullandığı 07 UC plakalı kamyonu Gölyaka Mahallesi'nde arızalanınca yol kenarına çekti.
Arızayı gidermeye çalıştığı sırada, M.K. (46) yönetimindeki 16 VG 445 plakalı otomobil, kamyon sürücüsü Üner'e çarptı.
Kazada ağır yaralanan Üner, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü M.K, kazanın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.